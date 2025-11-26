Exposition artistique à la Maison de Loire Tourbillons Jargeau

Exposition artistique à la Maison de Loire Tourbillons

La Chanterie Jargeau Loiret

Jeudi 2026-05-09 10:00:00

2026-06-27 12:30:00

2026-05-09

Sculptures d’Isabelle WALTER et photographies de Patrick ANTZAMIDAKIS .

La Chanterie Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org

