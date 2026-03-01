Randonnée : le Loiret au fil de l’eau, Loire à vélo et canal d’Orléans, Jargeau
Randonnée : le Loiret au fil de l’eau, Loire à vélo et canal d’Orléans, Jargeau samedi 16 mai 2026.
Randonnée : le Loiret au fil de l’eau Samedi 16 mai, 09h00 Loire à vélo et canal d’Orléans Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00
Le parcours sur la levée de la Loire, toujours rive gauche, louvoie entre routes partagées et voies vertes, décor souvent somptueux et en toute saison. Nous ferons un petit tour d’Orléans, histoire de vous donner l’envie d’y revenir.
Le canal d’Orléans relie la Loire au canal du Loing et de Briare (78 km). La navigation commerciale est interrompue. Le parcours, à l’écart des grands axes touristiques, encore un peu sauvage, serpente au fil des méandres du canal entre massifs forestiers, étangs et exploitations agricoles.
Combleux, avec la beauté de ses rives de Loire, le canal et ses écluses, font de ce village l’une des promenades favorites des habitants de l’agglomération Orléanaise.
A l’occasion des travaux de rénovation du canal, des œuvres de Street Art ont été installées sous trois ponts. Nous essaierons de ne pas les manquer.
Cette journée fait partie d’une rando de 4 jours sur le triangle d’eau du Loiret. La participation à la journée est libre, sans inscription. S’il y a une nuitée, l’inscription est obligatoire.
Loire à vélo et canal d’Orléans Camping Jargeau Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://cyclotranseurope.org »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cyclotranseurope.org »}]
De la Loire à vélo au canal d’Orléans
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