Balade Loire et apéro La Loire au crépuscule Jargeau

Balade Loire et apéro La Loire au crépuscule
La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau Loiret
Début : Samedi 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
2026-05-23
Immersion et affût en bord de Loire pour observer la faune au couché du soleil (apporter votre apéro). RDV indiqué lors de la réservation. .
La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org
English :
Loire walk: The Loire at twilight (2) Location RV to be defined
German :
Loire-Spaziergang: Die Loire in der Abenddämmerung (2) Ort RV wird noch bekannt gegeben
Italiano :
Passeggiata nella Loira: la Loira al crepuscolo (2) Sede: da confermare
Espanol :
Paseo por el Loira: El Loira en el crepúsculo (2) Lugar RV por confirmar
