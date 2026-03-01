Marathon relais de Jargeau, Plage de Jargeau, Jargeau
Marathon relais de Jargeau, Plage de Jargeau, Jargeau samedi 23 mai 2026.
Marathon relais de Jargeau Samedi 23 mai, 10h00 Plage de Jargeau Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00
La course est un relais effectué sur la distance du marathon,
soit 42,195km par équipes de 5, 4 ou 3 coureurs, sur une
boucle de 8km le dernier relayeur effectuant en plus une
boucle de 2,195 km.
Plage de Jargeau Cordon de Loire, Jargeau Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « fbdljargeau@gmail.com »}] https://www.courir-a-jargeau.fr/
Marathon en relais par équipes de 3, 4 ou 5 coureurs Marathon relais équipe Jargeau course à pied
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