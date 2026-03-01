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Marathon relais de Jargeau, Plage de Jargeau, Jargeau

Marathon relais de Jargeau, Plage de Jargeau, Jargeau

Marathon relais de Jargeau, Plage de Jargeau, Jargeau samedi 23 mai 2026.

Lieu : Plage de Jargeau

Adresse : Cordon de Loire, Jargeau

Ville : 45150 Jargeau

Département : Loiret

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Marathon relais de Jargeau Samedi 23 mai, 10h00 Plage de Jargeau Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

La course est un relais effectué sur la distance du marathon,
soit 42,195km par équipes de 5, 4 ou 3 coureurs, sur une
boucle de 8km le dernier relayeur effectuant en plus une
boucle de 2,195 km.

Plage de Jargeau Cordon de Loire, Jargeau Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « fbdljargeau@gmail.com »}] https://www.courir-a-jargeau.fr/
Marathon en relais par équipes de 3, 4 ou 5 coureurs Marathon relais équipe Jargeau course à pied

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