Marathon relais de Jargeau, Plage de Jargeau, Jargeau

Marathon relais de Jargeau Samedi 23 mai, 10h00 Plage de Jargeau Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

La course est un relais effectué sur la distance du marathon,

soit 42,195km par équipes de 5, 4 ou 3 coureurs, sur une

boucle de 8km le dernier relayeur effectuant en plus une

boucle de 2,195 km.

Plage de Jargeau Cordon de Loire, Jargeau Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « fbdljargeau@gmail.com »}] https://www.courir-a-jargeau.fr/

Marathon en relais par équipes de 3, 4 ou 5 coureurs Marathon relais équipe Jargeau course à pied

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