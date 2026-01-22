PARIS SECRET ET SES PASSAGES COUVERTS Jargeau
Jargeau Loiret
Début : Dimanche 2026-03-01 06:30:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
2026-03-01
Minibus au départ de GUILLY, JARGEAU et SARAN
Partez à la découverte du Paris secret
Et si Paris vous révélait ses trésors les mieux cachés ?
Plongez au cœur de la capitale lors d’une randonnée urbaine unique, à la découverte des passages couverts, ces joyaux intemporels nichés entre les grands boulevards.
Sous leurs verrières élégantes, laissez-vous transporter dans le Paris du XIXème siècle galeries confidentielles, boutiques insolites, anecdotes fascinantes et atmosphères hors du temps rythment cette balade hors des sentiers battus.
Ici, chaque passage raconte une histoire, chaque détour réserve une surprise.
Cette randonnée mêle culture, patrimoine et plaisir de marcher, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Que vous soyez Parisien curieux ou visiteur de passage, redécouvrez la ville autrement. 55 .
Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 88 48 41 outdoorbyfd@gmail.com
English :
PARIS SECRET and ITS COVERED PASSAGES
Minibus departures from GUILLY, JARGEAU and SARAN
