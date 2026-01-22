PARIS SECRET ET SES PASSAGES COUVERTS

Jargeau Loiret

Tarif : 55 – 55 – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01 06:30:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-03-01

PARIS SECRET et SES PASSAGES COUVERTS

Plongez au cœur de la capitale lors d’une randonnée urbaine unique, à la découverte des passages couverts

Minibus au départ de GUILLY, JARGEAU et SARAN

Partez à la découverte du Paris secret

Et si Paris vous révélait ses trésors les mieux cachés ?

Plongez au cœur de la capitale lors d’une randonnée urbaine unique, à la découverte des passages couverts, ces joyaux intemporels nichés entre les grands boulevards.

Sous leurs verrières élégantes, laissez-vous transporter dans le Paris du XIXème siècle galeries confidentielles, boutiques insolites, anecdotes fascinantes et atmosphères hors du temps rythment cette balade hors des sentiers battus.

Ici, chaque passage raconte une histoire, chaque détour réserve une surprise.

Cette randonnée mêle culture, patrimoine et plaisir de marcher, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Que vous soyez Parisien curieux ou visiteur de passage, redécouvrez la ville autrement. 55 .

Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 88 48 41 outdoorbyfd@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PARIS SECRET and ITS COVERED PASSAGES

Immerse yourself in the heart of the capital on a unique urban tour, discovering the covered passages

Minibus departures from GUILLY, JARGEAU and SARAN

