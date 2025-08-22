Boucle 19 Dans la mécanique de Petit Pierre Jargeau Loiret

Boucle 19 Dans la mécanique de Petit Pierre En VTC

Boucle 19 Dans la mécanique de Petit Pierre Aire de pique-nique du Cordon de Loire 45150 Jargeau Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 26000.0 Tarif :

Une balade dans le paysage bucolique du Val de Loire entre Jargeau et Vienne-en-Val, à la découverte de Pierre Avezard, dit Petit Pierre (1909-1992).

https://valdeloire-foretdorleans.com/ +33 2 38 58 44 79

English :

A walk in the bucolic landscape of the Loire Valley between Jargeau and Vienne-en-Val, to discover Pierre Avezard, called Petit Pierre (1909-1992).

Deutsch :

Ein Spaziergang durch die bukolische Landschaft des Loiretals zwischen Jargeau und Vienne-en-Val, um Pierre Avezard, genannt Petit Pierre (1909-1992), zu entdecken.

Italiano :

Una passeggiata nel paesaggio bucolico della Valle della Loira, tra Jargeau e Vienne-en-Val, alla scoperta di Pierre Avezard, detto Petit Pierre (1909-1992).

Español :

Un paseo por el bucólico paisaje del Valle del Loira, entre Jargeau y Vienne-en-Val, para descubrir a Pierre Avezard, conocido como Petit Pierre (1909-1992).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIT Centre-Val de Loire