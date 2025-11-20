Atelier nature: Ma vie de sterne ( à partir de 7 ans) Jargeau
Atelier nature: Ma vie de sterne ( à partir de 7 ans) Jargeau mercredi 22 avril 2026.
Atelier nature: Ma vie de sterne ( à partir de 7 ans)
La Chanterie boulevard Carnot Jargeau Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Atelier nature à partir de 7 ans. Vivez le périple des sternes à travers des activités immersives. (Apporter le goûter). .
La Chanterie boulevard Carnot Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier nature: Ma vie de sterne ( à partir de 7 ans) Jargeau a été mis à jour le 2025-11-20 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS