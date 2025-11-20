Atelier nature: Ma vie de sterne ( à partir de 7 ans) Jargeau

Atelier nature: Ma vie de sterne ( à partir de 7 ans) Jargeau mercredi 22 avril 2026.

La Chanterie boulevard Carnot Jargeau Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Atelier nature à partir de 7 ans. Vivez le périple des sternes à travers des activités immersives. (Apporter le goûter).   .

La Chanterie boulevard Carnot Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60  accueil@maisondeloire45.org

