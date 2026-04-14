Atelier nature : le printemps, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Atelier nature : le printemps Samedi 25 avril, 10h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Tout public à partir de 6 ans. Sur réservation. 20 places.

Sortie maintenue en cas de pluie, car comme le dit le diction « il n’y a pas de mauvais temps, que des mauvais équipements » !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

A chaque saison, la Médialudothèque vous propose de découvrir le Marais avec une lecture d’un(e) bibliothécaire et un atelier dans la nature avec Assia Rabinowitz pour explorer, jouer et interagir avec le vivant.

Impressions végétales, recettes des bois, créer avec l’écorce de bouleau, vannerie sauvage, musique verte, bijoux nature, land art dans la neige… sont autant d’activités qui pourront vous être proposées en fonction du temps et des saisons.

Rendez-vous aux Marais, côté aire de jeux, après le pont, près du tronc aux champignons.

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@bourgsaintmaurice.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 79 07 52 14 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/node/content/nid/517102 »}] La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.

Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :

Mardi : 14h00 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 12h30

Vendredi : 14h00 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

La Médialudothèque vous propose de découvrir le Marais avec une lecture d’un(e) bibliothécaire et un atelier dans la nature avec Assia Rabinowitz pour explorer, jouer et interagir avec le vivant. Découverte Nature

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice