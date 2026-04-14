Atelier nature : le printemps, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice
Atelier nature : le printemps, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice samedi 25 avril 2026.
Atelier nature : le printemps Samedi 25 avril, 10h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie
Tout public à partir de 6 ans. Sur réservation. 20 places.
Sortie maintenue en cas de pluie, car comme le dit le diction « il n’y a pas de mauvais temps, que des mauvais équipements » !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
A chaque saison, la Médialudothèque vous propose de découvrir le Marais avec une lecture d’un(e) bibliothécaire et un atelier dans la nature avec Assia Rabinowitz pour explorer, jouer et interagir avec le vivant.
Impressions végétales, recettes des bois, créer avec l’écorce de bouleau, vannerie sauvage, musique verte, bijoux nature, land art dans la neige… sont autant d’activités qui pourront vous être proposées en fonction du temps et des saisons.
Rendez-vous aux Marais, côté aire de jeux, après le pont, près du tronc aux champignons.
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@bourgsaintmaurice.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 79 07 52 14 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/node/content/nid/517102 »}] La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.
Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :
Mardi : 14h00 – 18h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Jeudi : 9h00 – 12h30
Vendredi : 14h00 – 18h30
Samedi : 9h00 – 12h30
La Médialudothèque vous propose de découvrir le Marais avec une lecture d’un(e) bibliothécaire et un atelier dans la nature avec Assia Rabinowitz pour explorer, jouer et interagir avec le vivant. Découverte Nature
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice
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