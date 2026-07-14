Informations pratiques

Brélès

Atelier nature Les oiseaux du château

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 15:00:00

Date(s) :

2026-08-13

On les entend beaucoup dans les arbres, mais il est plus difficile de les voir. Dans cet atelier sur les oiseaux, apprenez à reconnaître les plus communs qui peuplent nos jardins, écoutez leurs chants, découvrez les propriétés de leur plumage et devenez un ornithologue hors pair. .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

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English :

L’événement Atelier nature Les oiseaux du château Brélès a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE