Atelier nature Les oiseaux du château Brélès
jeudi 13 août 2026 · Brélès
Informations pratiques
Brélès
Atelier nature Les oiseaux du château
Château de Kergroadez Brélès Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 15:00:00
Date(s) :
2026-08-13
On les entend beaucoup dans les arbres, mais il est plus difficile de les voir. Dans cet atelier sur les oiseaux, apprenez à reconnaître les plus communs qui peuplent nos jardins, écoutez leurs chants, découvrez les propriétés de leur plumage et devenez un ornithologue hors pair. .
Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40
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English :
L’événement Atelier nature Les oiseaux du château Brélès a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE
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