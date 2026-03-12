Atelier nature pour les 8-12 ans – Association Theraherba Jardin des Hespérides, La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 13:30 – 15:00

Gratuit : non 15 € 15 € par enfant Sur inscription : 06 50 23 33 10 – laury.theraherba@gmail.com Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 12

L’association Terraherba l’éveil des bourgeons propose à vos enfants de 8 à 12 ans de découvrir le jardin par des activités nature diverses et variées.Le but est de faciliter la connexion à la nature, renforcer la relation à soi, aux autres par : le jeu coopératif, moteur, les activités pratiques et manuelles.

Jardin des Hespérides, La Chapelle-sur-Erdre 44240

06 50 23 33 10 https://www.facebook.com/terra.herba



Afficher la carte du lieu Jardin des Hespérides, et trouvez le meilleur itinéraire

