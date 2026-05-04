Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Quiz-Dessin La Maison Pour Tous La Chapelle-sur-Erdre

Quiz-Dessin La Maison Pour Tous La Chapelle-sur-Erdre

Quiz-Dessin La Maison Pour Tous La Chapelle-sur-Erdre mercredi 27 mai 2026.

Lieu : La Maison Pour Tous

Adresse : 3 bis rue François Clouet, la Chapelle-sur-Erdre

Ville : 44240 La Chapelle-sur-Erdre

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 15:00

Tarif : Accès libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Accès libre Jeune Public 

En partenariat avec La Maison Pour Tous, nous vous proposons un quiz-dessin : saurez-vous dessiner le bon animal à partir d’indices sur son habitat naturel ?

La Maison Pour Tous La Chapelle-sur-Erdre 44240

Bienvenue sur Le TransiStore


Afficher la carte du lieu La Maison Pour Tous et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique)