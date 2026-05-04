Quiz-Dessin La Maison Pour Tous La Chapelle-sur-Erdre
Quiz-Dessin La Maison Pour Tous La Chapelle-sur-Erdre mercredi 27 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Accès libre Jeune Public
En partenariat avec La Maison Pour Tous, nous vous proposons un quiz-dessin : saurez-vous dessiner le bon animal à partir d’indices sur son habitat naturel ?
La Maison Pour Tous La Chapelle-sur-Erdre 44240
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