Atelier Tawashi La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre
Atelier Tawashi La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre vendredi 29 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 14:30 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
Le TransiStore vous propose de vous initier à la création d’éponges écologiques en utilisant la technique japonaise Tawashi à base de tissu de réemploi.
La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre 44240
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