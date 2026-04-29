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Atelier Tawashi La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre

Atelier Tawashi La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre

Atelier Tawashi La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre vendredi 29 mai 2026.

Lieu : La Ressourcerie du TransiStore

Adresse : 14 rue Kepler, La Chapelle-sur-Erdre, 44240

Ville : 44240 La Chapelle-sur-Erdre

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 14:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 14:30 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

Le TransiStore vous propose de vous initier à la création d’éponges écologiques en utilisant la technique japonaise Tawashi à base de tissu de réemploi.

La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre 44240


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