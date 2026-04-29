Atelier Tawashi La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 14:30 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

Le TransiStore vous propose de vous initier à la création d’éponges écologiques en utilisant la technique japonaise Tawashi à base de tissu de réemploi.

La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre 44240



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