Atelier nichoirs à la maison de Réserve Naturelle de la Mazière Maison de la Réserve Naturelle Villeton

Informations pratiques

Villeton

Atelier nichoirs à la maison de Réserve Naturelle de la Mazière

Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-22 09:00:00

fin : 2026-12-22 12:00:00

Date(s) :

2026-12-22

Apprenez à reconnaitre les oiseaux communs et leurs exigences en matuères d’habitats. Diaporama en salle puis fabrication d’un nichoir type pour espèces cavernicoles. Conseils et astuces pour leur installation dans le jardin.

Apprenez à reconnaitre les oiseaux communs et leurs exigences en matuères d’habitats. Diaporama en salle puis fabrication d’un nichoir type pour espèces cavernicoles. Conseils et astuces pour leur installation dans le jardin.

Sur inscrciption.

Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! .

Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 sepanlog47@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier nichoirs à la maison de Réserve Naturelle de la Mazière

Learn to identify common birds and their habitat requirements. Classroom slide show followed by building a standard birdhouse for cavity-nesting species. Tips and tricks for installing them in your garden.

L’événement Atelier nichoirs à la maison de Réserve Naturelle de la Mazière Villeton a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Val de Garonne