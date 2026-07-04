Atelier nichoirs à la maison de Réserve Naturelle de la Mazière Maison de la Réserve Naturelle Villeton
mardi 22 décembre 2026 · Maison de la Réserve Naturelle · Villeton
Informations pratiques
Villeton
Atelier nichoirs à la maison de Réserve Naturelle de la Mazière
Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22 09:00:00
fin : 2026-12-22 12:00:00
Date(s) :
2026-12-22
Apprenez à reconnaitre les oiseaux communs et leurs exigences en matuères d’habitats. Diaporama en salle puis fabrication d’un nichoir type pour espèces cavernicoles. Conseils et astuces pour leur installation dans le jardin.
Apprenez à reconnaitre les oiseaux communs et leurs exigences en matuères d’habitats. Diaporama en salle puis fabrication d’un nichoir type pour espèces cavernicoles. Conseils et astuces pour leur installation dans le jardin.
Sur inscrciption.
Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! .
Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 sepanlog47@orange.fr
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English : Atelier nichoirs à la maison de Réserve Naturelle de la Mazière
Learn to identify common birds and their habitat requirements. Classroom slide show followed by building a standard birdhouse for cavity-nesting species. Tips and tricks for installing them in your garden.
L’événement Atelier nichoirs à la maison de Réserve Naturelle de la Mazière Villeton a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Val de Garonne
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