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Visite de la Réserve Naturelle de l’Étang de la Mazière Maison de la Réserve Naturelle Villeton

dimanche 8 novembre 2026 · Maison de la Réserve Naturelle · Villeton

Visite de la Réserve Naturelle de l’Étang de la Mazière Maison de la Réserve Naturelle Villeton

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Maison de la Réserve Naturelle
Adresse
1134 Petite Mazière
Ville
47400 Villeton
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif

Villeton

Visite de la Réserve Naturelle de l’Étang de la Mazière

Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:00:00
fin : 2026-11-08 12:00:00

Date(s) :
2026-11-08

Découvrez cet espace naturel protégé de 102 ha en compagnie d’un agent de la Réserve. Prêt de jumelles-longue-vue.
Découvrez cet espace naturel protégé de 102 ha en compagnie d’un agent de la Réserve. Prêt de jumelles-longue-vue.
A partir de 7 ans. prévoir des bottes.
Programme détaillé à télécharger ci-dessous !   .

Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57  sepanlog47@orange.fr

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English : Visite de la Réserve Naturelle de l’Étang de la Mazière

Explore this 102-hectare protected natural area with a reserve ranger. Bring binoculars or a spotting scope.

L’événement Visite de la Réserve Naturelle de l’Étang de la Mazière Villeton a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Val de Garonne

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