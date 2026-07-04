Visite de la Réserve Naturelle de l’Étang de la Mazière Maison de la Réserve Naturelle Villeton
mercredi 14 octobre 2026 · Maison de la Réserve Naturelle · Villeton
Informations pratiques
Villeton
Visite de la Réserve Naturelle de l’Étang de la Mazière
Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 09:00:00
fin : 2026-10-14 12:00:00
Date(s) :
2026-10-14
Découvrez cet espace naturel protégé de 102 ha en compagnie d’un agent de la Réserve. Prêt de jumelles-longue-vue.
Découvrez cet espace naturel protégé de 102 ha en compagnie d’un agent de la Réserve. Prêt de jumelles-longue-vue.
A partir de 7 ans. prévoir des bottes.
Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! .
Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 sepanlog47@orange.fr
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English : Visite de la Réserve Naturelle de l’Étang de la Mazière
Explore this 102-hectare protected natural area with a reserve ranger. Bring binoculars or a spotting scope.
L’événement Visite de la Réserve Naturelle de l’Étang de la Mazière Villeton a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Val de Garonne