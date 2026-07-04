Visite de la Réserve Naturelle de l’Étang de la Mazière Maison de la Réserve Naturelle Villeton

Informations pratiques

Villeton

Visite de la Réserve Naturelle de l’Étang de la Mazière

Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 09:00:00

fin : 2026-10-14 12:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Découvrez cet espace naturel protégé de 102 ha en compagnie d’un agent de la Réserve. Prêt de jumelles-longue-vue.

Découvrez cet espace naturel protégé de 102 ha en compagnie d’un agent de la Réserve. Prêt de jumelles-longue-vue.

A partir de 7 ans. prévoir des bottes.

Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! .

Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 sepanlog47@orange.fr

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English : Visite de la Réserve Naturelle de l’Étang de la Mazière

Explore this 102-hectare protected natural area with a reserve ranger. Bring binoculars or a spotting scope.

L’événement Visite de la Réserve Naturelle de l’Étang de la Mazière Villeton a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Val de Garonne