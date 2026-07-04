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Baguage des oiseaux migrateurs Maison de la Réserve Naturelle Villeton

samedi 22 août 2026 · Maison de la Réserve Naturelle · Villeton

Baguage des oiseaux migrateurs Maison de la Réserve Naturelle Villeton

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Maison de la Réserve Naturelle
Adresse
1134 Petite Mazière
Ville
47400 Villeton
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Villeton

Baguage des oiseaux migrateurs

Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-22 11:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Baguage des oiseaux migrateurs.
De 8h à 11h30. Maison de la Réserve VILLETON.
Accompagnés d’un agent de la Réserve Naturelle, découvrez cette activité scientifique méconnue le suivi des migrations par le baguage.
Vous appréhenderez la richesse et la diversité des espèces étudiées ainsi que les longs périples qu’elles accomplissent chaque année pour survivre.
– Inscriptions obligatoires
Programme complet à télécharger ci-dessous !   .

Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57  sepanlog47@orange.fr

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English : Baguage des oiseaux migrateurs

L’événement Baguage des oiseaux migrateurs Villeton a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Val de Garonne