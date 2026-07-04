Baguage des oiseaux migrateurs Maison de la Réserve Naturelle Villeton

Informations pratiques

Villeton

Baguage des oiseaux migrateurs

Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:00:00

fin : 2026-08-22 11:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Baguage des oiseaux migrateurs.

De 8h à 11h30. Maison de la Réserve VILLETON.

Accompagnés d’un agent de la Réserve Naturelle, découvrez cette activité scientifique méconnue le suivi des migrations par le baguage.

Vous appréhenderez la richesse et la diversité des espèces étudiées ainsi que les longs périples qu’elles accomplissent chaque année pour survivre.

– Inscriptions obligatoires

Programme complet à télécharger ci-dessous ! .

Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 sepanlog47@orange.fr

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English : Baguage des oiseaux migrateurs

L’événement Baguage des oiseaux migrateurs Villeton a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Val de Garonne