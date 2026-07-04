Baguage des oiseaux migrateurs Maison de la Réserve Naturelle Villeton
dimanche 13 septembre 2026 · Maison de la Réserve Naturelle · Villeton
Informations pratiques
Villeton
Baguage des oiseaux migrateurs
Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 11:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Baguage des oiseaux migrateurs.
De 8h à 11h30. Maison de la Réserve VILLETON.
Accompagnés d’un agent de la Réserve Naturelle, découvrez cette activité scientifique méconnue le suivi des migrations par le baguage.
Vous appréhenderez la richesse et la diversité des espèces étudiées ainsi que les longs périples qu’elles accomplissent chaque année pour survivre.
– Inscriptions obligatoires
Programme complet à télécharger ci-dessous ! .
Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 sepanlog47@orange.fr
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English : Baguage des oiseaux migrateurs
L’événement Baguage des oiseaux migrateurs Villeton a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Val de Garonne