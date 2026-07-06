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Atelier | Nuit magique avec Chloé du Colombier Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque L'Heure joyeuse · Paris

Atelier | Nuit magique avec Chloé du Colombier Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque L'Heure joyeuse
Adresse
6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin
Ville
75005 Paris
Département
Paris

UNE INVITATION À REGARDER LA NUIT AUTREMENT

Chloé lira aux enfants son conte Hansel et Gretel, qu’elle fera dialoguer avec ses documentaires sur les animaux de la nuit.

Puis, ils seront guidés pour réaliser un paysage de forêt nocturne en jouant avec les motifs, les couleurs et le dessin. Un atelier pour apprivoiser la nuit en mêlant imaginaire et observation du réel.

Le samedi 10 octobre | 15h

À partir de 6 ans
sur inscription
Durée : 1h30

En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse


Venez peindre une Nuit magique avec l’illustratrice Chloé du Colombier !
Le samedi 10 octobre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T16:30:00+02:00

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin  75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/


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