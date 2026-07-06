Atelier | Nuit magique avec Chloé du Colombier Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque L'Heure joyeuse · Paris
Informations pratiques
UNE INVITATION À REGARDER LA NUIT AUTREMENT
Chloé lira aux enfants son conte Hansel et Gretel, qu’elle fera dialoguer avec ses documentaires sur les animaux de la nuit.
Puis, ils seront guidés pour réaliser un paysage de forêt nocturne en jouant avec les motifs, les couleurs et le dessin. Un atelier pour apprivoiser la nuit en mêlant imaginaire et observation du réel.
Le samedi 10 octobre | 15h
À partir de 6 ans
sur inscription
Durée : 1h30
En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse
Venez peindre une Nuit magique avec l’illustratrice Chloé du Colombier !
Le samedi 10 octobre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T16:30:00+02:00
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/
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