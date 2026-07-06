Atelier | Nuit magique avec Chloé du Colombier Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Informations pratiques

UNE INVITATION À REGARDER LA NUIT AUTREMENT

Chloé lira aux enfants son conte Hansel et Gretel, qu’elle fera dialoguer avec ses documentaires sur les animaux de la nuit.

Puis, ils seront guidés pour réaliser un paysage de forêt nocturne en jouant avec les motifs, les couleurs et le dessin. Un atelier pour apprivoiser la nuit en mêlant imaginaire et observation du réel.

Le samedi 10 octobre | 15h À partir de 6 ans

sur inscription

Durée : 1h30

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Venez peindre une Nuit magique avec l’illustratrice Chloé du Colombier !

Le samedi 10 octobre 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-10T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T16:30:00+02:00

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/



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