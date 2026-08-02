Atelier numérique Apprendre à scanner un document avec son smartphone Espace France services Étang-sur-Arroux

Informations pratiques

Étang-sur-Arroux

Atelier numérique Apprendre à scanner un document avec son smartphone

Espace France services 2B Rue d’Autun Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 17:00:00

fin : 2026-09-21 18:30:00

Date(s) :

2026-09-21

Apprenez à numériser facilement vos documents (factures, courriers, formulaires…) avec votre téléphone, à les enregistrer au format PDF et à les partager par e-mail ou via une application. .

Espace France services 2B Rue d’Autun Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74

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English : Atelier numérique Apprendre à scanner un document avec son smartphone

L’événement Atelier numérique Apprendre à scanner un document avec son smartphone Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-08-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)