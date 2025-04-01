Atelier numérique Bonnat

Bonnat

Ateliers numériques

22 Rue Grande Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 14:00:00

fin : 2026-06-09 16:00:00

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-12 2026-06-16 2026-06-19 2026-06-23 2026-06-26 2026-06-30 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-11 2026-09-15 2026-09-18 2026-09-22 2026-09-25 2026-09-29 2026-10-02 2026-10-06 2026-10-09

Atelier numérique

Les Mardis 10h à 12h et de 14h à 16h

Les Vendredis 14h30 à 16h30

Que vous soyez grand débutant ou déjà à l’aise avec les outils numériques, ces ateliers vous permettront d’être plus autonome avec votre ordinateur, tablette ou smartphone, et tous vos usages sur internet. Vous pouvez commencer et finir votre parcours selon vos besoins !

Ateliers pratiques en petits groupes pour apprendre à manipuler son ordinateur, sa tablette, sa boîte mail, etc

Au Chai

Sur inscription préalable

5€, 5 Séances Gratuites

–> Le Chai .

22 Rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Ateliers numériques

L’événement Ateliers numériques Bonnat a été mis à jour le 2026-05-07 par Creuse Tourisme