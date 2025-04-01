Atelier numérique Bonnat
Atelier numérique Bonnat mardi 2 juin 2026.
Bonnat
Ateliers numériques
22 Rue Grande Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:00:00
fin : 2026-06-09 16:00:00
Date(s) :
2026-06-02 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-12 2026-06-16 2026-06-19 2026-06-23 2026-06-26 2026-06-30 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-11 2026-09-15 2026-09-18 2026-09-22 2026-09-25 2026-09-29 2026-10-02 2026-10-06 2026-10-09
Atelier numérique
Les Mardis 10h à 12h et de 14h à 16h
Les Vendredis 14h30 à 16h30
Que vous soyez grand débutant ou déjà à l’aise avec les outils numériques, ces ateliers vous permettront d’être plus autonome avec votre ordinateur, tablette ou smartphone, et tous vos usages sur internet. Vous pouvez commencer et finir votre parcours selon vos besoins !
Ateliers pratiques en petits groupes pour apprendre à manipuler son ordinateur, sa tablette, sa boîte mail, etc
Au Chai
Sur inscription préalable
5€, 5 Séances Gratuites
–> Le Chai .
22 Rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers numériques
L’événement Ateliers numériques Bonnat a été mis à jour le 2026-05-07 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Bonnat (Creuse)
- Cinéma Film Ma Frère Bonnat 13 mai 2026
- Soirée jeux Le Chai Bonnat 15 mai 2026
- Coquelicontes Bonnat 23 mai 2026
- Enduro Moto Bonnat 31 mai 2026
- Permanences de l’ERIP Bonnat 2 juin 2026