Bonnat

Permanences de l’ERIP

Le chai Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 14:00:00

fin : 2026-06-02 16:00:00

Date(s) :

2026-06-02 2026-07-07

Permanences de l’ERIP

Les ERIP sont des structures régionales qui proposent un accès simplifié à l’information sur la formation, la recherche d’emploi, la validation des acquis de l’expérience (VAE), les métiers…

Gratuites, ces permanences s’adressent à toute personne, quel que soit son âge, qu’elle soit scolarisée, salariée, en recherche d’emploi ou employeuse

Gratuit

SUR RDV

— >Le Chai .

Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 erip.ouestcreuse@mef23.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Permanences de l’ERIP

L’événement Permanences de l’ERIP Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche