Permanences de l’ERIP Bonnat
Permanences de l’ERIP Bonnat mardi 2 juin 2026.
Bonnat
Permanences de l’ERIP
Le chai Bonnat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:00:00
fin : 2026-06-02 16:00:00
Date(s) :
2026-06-02 2026-07-07
Permanences de l’ERIP
Les ERIP sont des structures régionales qui proposent un accès simplifié à l’information sur la formation, la recherche d’emploi, la validation des acquis de l’expérience (VAE), les métiers…
Gratuites, ces permanences s’adressent à toute personne, quel que soit son âge, qu’elle soit scolarisée, salariée, en recherche d’emploi ou employeuse
Gratuit
SUR RDV
— >Le Chai .
Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 erip.ouestcreuse@mef23.fr
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English : Permanences de l’ERIP
L’événement Permanences de l’ERIP Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche
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