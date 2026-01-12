Soirée jeux Le Chai Bonnat

Soirée jeux

Le Chai 22 Rue Grande Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-01-16 2026-02-06 2026-02-20 2026-03-06 2026-03-20 2026-04-03 2026-04-17 2026-05-01 2026-05-15 2026-06-05 2026-06-19

Soirée jeux

2 fois par mois

entre 18h30 et minuit.

Elles s’adressent aussi bien aux joueurs occasionnels, curieux de découvrir de nouveaux jeux, qu’aux joueurs avertis.

Soirées gratuites et ouvertes à toutes et tous, à partir de 14 ans (mineurs accompagnés d’un adulte), après adhésion à l’association.

Au Chai à Bonnat

–> Jeux M Creuse .

Le Chai 22 Rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine jeuxmcreuse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Bonnat a été mis à jour le 2026-01-08 par Portes de la Creuse en Marche