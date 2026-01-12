Soirée jeux Le Chai Bonnat
Soirée jeux Le Chai Bonnat vendredi 16 janvier 2026.
Soirée jeux
Le Chai 22 Rue Grande Bonnat Creuse
Début : 2026-01-16
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-01-16 2026-02-06 2026-02-20 2026-03-06 2026-03-20 2026-04-03 2026-04-17 2026-05-01 2026-05-15 2026-06-05 2026-06-19
Soirée jeux
2 fois par mois
entre 18h30 et minuit.
Elles s’adressent aussi bien aux joueurs occasionnels, curieux de découvrir de nouveaux jeux, qu’aux joueurs avertis.
Soirées gratuites et ouvertes à toutes et tous, à partir de 14 ans (mineurs accompagnés d’un adulte), après adhésion à l’association.
Au Chai à Bonnat
–> Jeux M Creuse .
Le Chai 22 Rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine jeuxmcreuse@gmail.com
English : Soirée jeux
