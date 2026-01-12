La Creuse fait ses jeux Bonnat

La Creuse fait ses jeux

La Creuse fait ses jeux Bonnat jeudi 11 juin 2026.

La Creuse fait ses jeux

Complexe sportif des deux Vallées Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

La Creuse fait ses jeux
Jeudi 11 Juin
11h 15h30
Complexe sportif des deux vallées Bonnat
Gratuit
www.terrasports23.com   .

Complexe sportif des deux Vallées Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Creuse fait ses jeux

L’événement La Creuse fait ses jeux Bonnat a été mis à jour le 2026-01-15 par Portes de la Creuse en Marche