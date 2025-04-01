Permanence d’info sur la VAE Bonnat
Permanence d’info sur la VAE Bonnat mardi 16 juin 2026.
Bonnat
Permanence d’info sur la VAE
le chai Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 14:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16 2026-07-01
Permanence d’info sur la VAE
Un mardi par mois
Dès 14h
Vous cherchez à changer de parcours professionnel, ou avez besoin d’une nouvelle perspective ? Vous voulez en savoir plus sur la Validation des Acquis de l’Expérience et si elle correspond à votre situation ? La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Creuse vous propose des rendez-vous individuels d’information pour en discuter.
Gratuit
SUR INSCRIPTION
–> Le chai .
le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 57 55 66 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Permanence d’info sur la VAE
L’événement Permanence d’info sur la VAE Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche
À voir aussi à Bonnat (Creuse)
- Cinéma Film Ma Frère Bonnat 13 mai 2026
- Soirée jeux Le Chai Bonnat 15 mai 2026
- Coquelicontes Bonnat 23 mai 2026
- Enduro Moto Bonnat 31 mai 2026
- Atelier numérique Bonnat 2 juin 2026