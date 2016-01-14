Bonnat

Crochète et papote

le chai Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-24 2026-07-08 2026-07-22 2026-09-01

Crochète et Papote

Un mercredi sur deux

14h à 16h

Animés par une habitante passionnée, ces ateliers vous feront découvrir le crochet par le biais de travaux simples. Du matériel peut être fourni sur demande préalable.

Vous savez déjà crocheter ? Venez approfondir ou travailler sur vos projets avec d’autres !

Gratuit

–> Le Chai .

le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Crochète et papote

L’événement Crochète et papote Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche