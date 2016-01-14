Crochète et papote Bonnat
Crochète et papote Bonnat mercredi 10 juin 2026.
Bonnat
Crochète et papote
le chai Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-24 2026-07-08 2026-07-22 2026-09-01
Crochète et Papote
Un mercredi sur deux
14h à 16h
Animés par une habitante passionnée, ces ateliers vous feront découvrir le crochet par le biais de travaux simples. Du matériel peut être fourni sur demande préalable.
Vous savez déjà crocheter ? Venez approfondir ou travailler sur vos projets avec d’autres !
Gratuit
–> Le Chai .
le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr
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English : Crochète et papote
L’événement Crochète et papote Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche
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