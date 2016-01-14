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Crochète et papote Bonnat

Crochète et papote Bonnat

Crochète et papote Bonnat mercredi 10 juin 2026.

Adresse : le chai

Ville : 23220 Bonnat

Département : Creuse

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bonnat

Crochète et papote

le chai Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :
2026-06-10 2026-06-24 2026-07-08 2026-07-22 2026-09-01

Crochète et Papote
Un mercredi sur deux
14h à 16h
Animés par une habitante passionnée, ces ateliers vous feront découvrir le crochet par le biais de travaux simples. Du matériel peut être fourni sur demande préalable.

Vous savez déjà crocheter ? Venez approfondir ou travailler sur vos projets avec d’autres !
Gratuit

–> Le Chai   .

le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76  lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Crochète et papote

L’événement Crochète et papote Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche

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