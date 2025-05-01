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Initiation couture Bonnat

Initiation couture Bonnat

Initiation couture Bonnat jeudi 18 juin 2026.

Adresse : Le chai

Ville : 23220 Bonnat

Département : Creuse

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Bonnat

Initiation couture

Le chai Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:00:00
fin : 2026-06-18 12:00:00

Date(s) :
2026-06-18 2026-07-16

Initiation couture machine
10h à 12h
Destiné aux personnes équipées de machines à coudre mais qui ont besoin d’un coup de pouce pour s’en servir, cet atelier vous permettra d’explorer leur réglages et fonctionnement dans le cadre de réalisations simples.
Gratuit, les participant.e.s amènent leurs machines à coudre. Inscription obligatoire
SUR INSCRIPTION

–> Le Chai   .

Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76  lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Initiation couture

L’événement Initiation couture Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche

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