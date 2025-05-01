Bonnat

Initiation couture

Le chai Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 10:00:00

fin : 2026-06-18 12:00:00

Date(s) :

2026-06-18 2026-07-16

Initiation couture machine

10h à 12h

Destiné aux personnes équipées de machines à coudre mais qui ont besoin d’un coup de pouce pour s’en servir, cet atelier vous permettra d’explorer leur réglages et fonctionnement dans le cadre de réalisations simples.

Gratuit, les participant.e.s amènent leurs machines à coudre. Inscription obligatoire

SUR INSCRIPTION

–> Le Chai .

Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Initiation couture

L’événement Initiation couture Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche