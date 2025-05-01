Initiation couture Bonnat
Initiation couture Bonnat jeudi 18 juin 2026.
Bonnat
Initiation couture
Le chai Bonnat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:00:00
fin : 2026-06-18 12:00:00
Date(s) :
2026-06-18 2026-07-16
Initiation couture machine
10h à 12h
Destiné aux personnes équipées de machines à coudre mais qui ont besoin d’un coup de pouce pour s’en servir, cet atelier vous permettra d’explorer leur réglages et fonctionnement dans le cadre de réalisations simples.
Gratuit, les participant.e.s amènent leurs machines à coudre. Inscription obligatoire
SUR INSCRIPTION
–> Le Chai .
Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr
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English : Initiation couture
L’événement Initiation couture Bonnat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche
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