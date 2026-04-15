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Coquelicontes Bonnat

Coquelicontes Bonnat

Coquelicontes Bonnat samedi 23 mai 2026.

Adresse : 11 rue des Goerges sand

Ville : 23220 Bonnat

Département : Creuse

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Bonnat

Coquelicontes

11 rue des Goerges sand Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Coquelicontes
Samedi 23 mai
18h30
A la salle des fêtes de Bonnat
cette année nous recevons Arleen Thibault originaire du Quebec pour un spectacle tout public mais à partir de 8 ans
Spectacle gratuit   .

11 rue des Goerges sand Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 06 96  bibliotheque.bonnat@orange.fr

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English : Coquelicontes

L’événement Coquelicontes Bonnat a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Tourisme

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