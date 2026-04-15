Bonnat

Coquelicontes

11 rue des Goerges sand Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Coquelicontes

Samedi 23 mai

18h30

A la salle des fêtes de Bonnat

cette année nous recevons Arleen Thibault originaire du Quebec pour un spectacle tout public mais à partir de 8 ans

Spectacle gratuit .

11 rue des Goerges sand Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 06 96 bibliotheque.bonnat@orange.fr

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English : Coquelicontes

L’événement Coquelicontes Bonnat a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Tourisme