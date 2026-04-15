Coquelicontes Bonnat
Coquelicontes Bonnat samedi 23 mai 2026.
Bonnat
Coquelicontes
11 rue des Goerges sand Bonnat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Coquelicontes
Samedi 23 mai
18h30
A la salle des fêtes de Bonnat
cette année nous recevons Arleen Thibault originaire du Quebec pour un spectacle tout public mais à partir de 8 ans
Spectacle gratuit .
11 rue des Goerges sand Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 06 96 bibliotheque.bonnat@orange.fr
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English : Coquelicontes
L’événement Coquelicontes Bonnat a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Tourisme
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