Atelier numérique collectif- Données personnelles salle des 4 carrés Nantes
Atelier numérique collectif- Données personnelles salle des 4 carrés Nantes mercredi 22 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 14:00 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Sur Inscription Adulte, Senior, Etudiant
Atelier numérique collectif : s’informer et se former à l’usage des données personnelles.- Connaître et apprendre à gérer ses données personnelles-Savoir identifier les procédures numériques liées aux droits d’accès des données personnelles
salle des 4 carrés Nantes 44300
07 68 98 21 02
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