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Atelier numérique collectif- Données personnelles salle des 4 carrés Nantes

Atelier numérique collectif- Données personnelles salle des 4 carrés Nantes

Atelier numérique collectif- Données personnelles salle des 4 carrés Nantes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : salle des 4 carrés

Adresse : 3 square lijot NANTES

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : Gratuit, sur inscription Sur Inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 14:00 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Sur Inscription Adulte, Senior, Etudiant 

Atelier numérique collectif : s’informer et se former à l’usage des données personnelles.- Connaître et apprendre à gérer ses données personnelles-Savoir identifier les procédures numériques liées aux droits d’accès des données personnelles

salle des 4 carrés Nantes 44300
07 68 98 21 02


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