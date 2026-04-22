Atelier numérique collectif- Données personnelles salle des 4 carrés Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Sur Inscription Adulte, Senior, Etudiant

Atelier numérique collectif : s’informer et se former à l’usage des données personnelles.- Connaître et apprendre à gérer ses données personnelles-Savoir identifier les procédures numériques liées aux droits d’accès des données personnelles

salle des 4 carrés Nantes 44300

07 68 98 21 02



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