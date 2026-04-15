Ateliers de musique électronique pour les ados, Apo33, Nantes

Ateliers de musique électronique pour les ados Mercredi 22 avril, 10h00, 14h00 Apo33 Loire-Atlantique

25 € à 60 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Apo33 propose une journée d’ateliers de musique électronique spécialement conçue pour les adolescents (11–17 ans).

Ici, pas d’écran ni de logiciel : on explore le son avec les mains, les oreilles et les machines.

Les participants découvrent comment produire, transformer et organiser des sons à partir d’instruments électroniques physiques : synthétiseurs, boîtes à rythmes, theremin…

Un moment à la fois créatif, ludique et immersif, accessible à tous les niveaux.

Ce que les ados vont expérimenter :

– jouer avec des synthétiseurs et machines électroniques,

– créer des rythmes, des textures et des sons inattendus,

– comprendre comment fonctionne le son (de manière simple et concrète),

– expérimenter sans contrainte ni niveau requis,

– participer à une improvisation collective

Chacun trouve sa place, même sans expérience musicale.

Une approche différente

Ces ateliers ne sont pas des cours classiques.

Une approche sensible et expérimentale,

Une attention à l’écoute et au collectif,

Une découverte du son comme matière vivante

Encadré par des artistes d’Apo33, collectif reconnu pour ses pratiques en musique expérimentale et art sonore.

2 sessions au choix :

matin : 10h–12h

après-midi : 14h–16h

Possibilité de participer à une seule session ou à la journée complète.

Apo33 Impasse de la Psalette , Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://apo33.org »}, {« type »: « email », « value »: « orga@apo33.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0632691782 »}]

Ateliers de musique électronique