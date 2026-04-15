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Ateliers de musique électronique pour les ados, Apo33, Nantes

Ateliers de musique électronique pour les ados, Apo33, Nantes

Ateliers de musique électronique pour les ados, Apo33, Nantes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Apo33

Adresse : Impasse de la Psalette , Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : 25 € à 60 €

Ateliers de musique électronique pour les ados Mercredi 22 avril, 10h00, 14h00 Apo33 Loire-Atlantique

25 € à 60 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Apo33 propose une journée d’ateliers de musique électronique spécialement conçue pour les adolescents (11–17 ans).

Ici, pas d’écran ni de logiciel : on explore le son avec les mains, les oreilles et les machines.
Les participants découvrent comment produire, transformer et organiser des sons à partir d’instruments électroniques physiques : synthétiseurs, boîtes à rythmes, theremin…
Un moment à la fois créatif, ludique et immersif, accessible à tous les niveaux.

Ce que les ados vont expérimenter :
– jouer avec des synthétiseurs et machines électroniques,
– créer des rythmes, des textures et des sons inattendus,
– comprendre comment fonctionne le son (de manière simple et concrète),
– expérimenter sans contrainte ni niveau requis,
– participer à une improvisation collective

Chacun trouve sa place, même sans expérience musicale.
Une approche différente
Ces ateliers ne sont pas des cours classiques.
Une approche sensible et expérimentale,
Une attention à l’écoute et au collectif,
Une découverte du son comme matière vivante
Encadré par des artistes d’Apo33, collectif reconnu pour ses pratiques en musique expérimentale et art sonore.

2 sessions au choix :
matin : 10h–12h
après-midi : 14h–16h
Possibilité de participer à une seule session ou à la journée complète.

Apo33 Impasse de la Psalette , Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://apo33.org »}, {« type »: « email », « value »: « orga@apo33.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0632691782 »}]
Ateliers de musique électronique

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