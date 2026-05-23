Atelier numérique : découverte de l’IA Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Vous entendez parler de l’IA mais de quoi parle-t-on ?

Les Jardins numériques vous proposent une découverte de ce sujet d’actualité.

mardi 9 juin, de 14h à 16h

salle multimédia (niveau +1)

tout public à partir de 14 ans

sur inscription sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Cet atelier vous propose de découvrir l’Intelligence artificielle.

Il sera animé par l’association les Jardins numériques.

Le mardi 09 juin 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

sur inscription à partir du 26 mai auprès des bibliothécaires ou sur

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-09T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T14:00:00+02:00_2026-06-09T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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