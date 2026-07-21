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Atelier numérique : découverte de l’IA Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

Atelier numérique : découverte de l’IA Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>sur inscription à partir du 13 septembre auprès des bibliothécaires</p>

Vous entendez parler de l’IA mais de quoi parle-t-on ? Les Jardins numériques vous proposent une découverte de ce sujet d’actualité.

mardi 13 octobre, de 14h à 16h
salle multimédia (niveau +1)
tout public à partir de 14 ans
sur inscription à partir du 13 septembre sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Cet atelier vous propose de découvrir l’Intelligence artificielle.
Il sera animé par l’association Les Jardins numériques.
Le mardi 13 octobre 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit

sur inscription à partir du 13 septembre auprès des bibliothécaires

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-13T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-13T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-13T14:00:00+02:00_2026-10-13T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar


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