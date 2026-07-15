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Atelier numérique en famille géocaching EPN Hauteville-sur-Mer

vendredi 14 août 2026 · EPN · Hauteville-sur-Mer

Atelier numérique en famille géocaching EPN Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
EPN
Adresse
30 Avenue de l'Aumesle
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Atelier numérique en famille géocaching

EPN 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Atelier numérique en famille géocaching.   .

EPN 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 85 83 12 23 

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English : Atelier numérique en famille géocaching

L’événement Atelier numérique en famille géocaching Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme

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