Atelier numérique gérer son agenda avec son smartphone Médiathèque de Lencloître Lencloître
Atelier numérique gérer son agenda avec son smartphone Médiathèque de Lencloître Lencloître mardi 12 mai 2026.
Lencloître
Atelier numérique gérer son agenda avec son smartphone
Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 15:00:00
fin : 2026-05-12 16:30:00
Date(s) :
2026-05-12
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Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr
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English : Atelier numérique gérer son agenda avec son smartphone
L’événement Atelier numérique gérer son agenda avec son smartphone Lencloître a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne