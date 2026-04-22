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Atelier numérique gérer son agenda avec son smartphone Médiathèque de Lencloître Lencloître

Atelier numérique gérer son agenda avec son smartphone Médiathèque de Lencloître Lencloître

Atelier numérique gérer son agenda avec son smartphone Médiathèque de Lencloître Lencloître mardi 12 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Lencloître

Adresse : 9 rue Saint-Exupéry Lencloître

Ville : 86140 Lencloître

Département : Vienne

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Lencloître

Atelier numérique gérer son agenda avec son smartphone

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 15:00:00
fin : 2026-05-12 16:30:00

Date(s) :
2026-05-12

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Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77  mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

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English : Atelier numérique gérer son agenda avec son smartphone

L’événement Atelier numérique gérer son agenda avec son smartphone Lencloître a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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