Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rendez-vous contes ! Médiathèque de Lencloître Lencloître

Rendez-vous contes ! Médiathèque de Lencloître Lencloître

Rendez-vous contes ! Médiathèque de Lencloître Lencloître mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Lencloître

Adresse : 9 rue Saint-Exupéry Lencloître

Ville : 86140 Lencloître

Département : Vienne

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Lencloître

Rendez-vous contes !

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 17:00:00
fin : 2026-05-06 18:00:00

Date(s) :
2026-05-06

  .

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77  mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous contes !

L’événement Rendez-vous contes ! Lencloître a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Lencloître (Vienne)