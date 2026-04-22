Rendez-vous contes ! Médiathèque de Lencloître Lencloître

Lencloître

Rendez-vous contes !

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 17:00:00

fin : 2026-05-06 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06

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Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

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English : Rendez-vous contes !

L’événement Rendez-vous contes ! Lencloître a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne