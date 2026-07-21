Atelier numérique : les arnaques en ligne Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Les Jardins numériques vous proposent d’apprendre à mettre tous vos sens en éveil pour flairer une arnaque sur internet..

mardi 22 septembre, de 14h à 16h

salle multimédia (niveau +1)

tout public à partir de 14 ans

sur inscription à partir du 22 aoûtsur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Cet atelier vous propose de découvrir comment déjouer les arnaques en ligne.

Il sera animé par l’association Les Jardins numériques.

Le mardi 22 septembre 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

sur inscription à partir du 22 août auprès des bibliothécaires ou sur

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-22T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-22T14:00:00+02:00_2026-09-22T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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