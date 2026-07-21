Atelier numérique : les arnaques en ligne Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
mardi 22 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
Les Jardins numériques vous proposent d’apprendre à mettre tous vos sens en éveil pour flairer une arnaque sur internet..
mardi 22 septembre, de 14h à 16h
salle multimédia (niveau +1)
tout public à partir de 14 ans
sur inscription à partir du 22 aoûtsur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires
Cet atelier vous propose de découvrir comment déjouer les arnaques en ligne.
Il sera animé par l’association Les Jardins numériques.
Le mardi 22 septembre 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit
sur inscription à partir du 22 août auprès des bibliothécaires ou sur
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-22T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-22T14:00:00+02:00_2026-09-22T16:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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