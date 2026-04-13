Atelier numérique : Les plateformes de VOD, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux
Atelier numérique : Les plateformes de VOD, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux jeudi 25 juin 2026.
Atelier numérique : Les plateformes de VOD Jeudi 25 juin, 14h00 Bibliothèque Flora Tristan Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T14:00:00+02:00 – 2026-06-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T14:00:00+02:00 – 2026-06-25T16:00:00+02:00
Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 24 99 60 12 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
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