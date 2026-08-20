Atelier numérique : l’IA un nouvel allié pour les entreprises, Communauté de Communes de Mussidan (CCICP), Mussidan

Informations pratiques

Atelier numérique : l’IA un nouvel allié pour les entreprises Lundi 23 novembre, 09h30 Communauté de Communes de Mussidan (CCICP) Dordogne

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-23T09:30:00+01:00 – 2026-11-23T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-23T09:30:00+01:00 – 2026-11-23T16:00:00+01:00

Partie 1 :

Comprendre l’IA et ses enjeux (Fondamentaux)

Sécurité, éthique et cadre légal

Partie 2 :

Construire sa stratégie IA d’entreprise

Prioriser les usages en fonction de son activité,

Choisir ses outils,

Déployer l’IA progressivement dans l’entreprise,

Créer son plan d’action personnalisé (court, moyen, long terme).

Journée en partenariat avec Digital Valley.

Lieu : Communauté de Communes de Mussidan, 2 Rue du Périgord, 24400 Mussidan

Contact :

Lucie Berthon : 06.13. 60.69.37

mail :economie@pays-isle-perigord.com

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Apprenez à utiliser l’IA efficacement afin d’automatiser les tâches quotidiennes pour votre entreprise. Etude de cas personnalisée pour votre secteur d’activité.

Pays de l’Isle en Périgord – Lucie Berthon