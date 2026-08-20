Atelier numérique : l’IA un nouvel allié pour les entreprises, Communauté de Communes de Mussidan (CCICP), Mussidan
lundi 23 novembre 2026 · Communauté de Communes de Mussidan (CCICP) · Mussidan
Informations pratiques
Atelier numérique : l’IA un nouvel allié pour les entreprises Lundi 23 novembre, 09h30 Communauté de Communes de Mussidan (CCICP) Dordogne
Entrée libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-23T09:30:00+01:00 – 2026-11-23T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-23T09:30:00+01:00 – 2026-11-23T16:00:00+01:00
Partie 1 :
Comprendre l’IA et ses enjeux (Fondamentaux)
Sécurité, éthique et cadre légal
Partie 2 :
Construire sa stratégie IA d’entreprise
Prioriser les usages en fonction de son activité,
Choisir ses outils,
Déployer l’IA progressivement dans l’entreprise,
Créer son plan d’action personnalisé (court, moyen, long terme).
Journée en partenariat avec Digital Valley.
Lieu : Communauté de Communes de Mussidan, 2 Rue du Périgord, 24400 Mussidan
Contact :
Lucie Berthon : 06.13. 60.69.37
mail :economie@pays-isle-perigord.com
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Apprenez à utiliser l’IA efficacement afin d’automatiser les tâches quotidiennes pour votre entreprise. Etude de cas personnalisée pour votre secteur d’activité.
Pays de l’Isle en Périgord – Lucie Berthon
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