Informations pratiques

Langres

Atelier numérique L’informatique ? Plus simple qu’il n’y paraît !

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Tout public

Vous débutez avec l’ordinateur ou souhaitez simplement gagner en efficacité ? Cet atelier est fait pour vous ! Au menu découvrir de façon simple le fonctionnement de son ordinateur; dénicher des truc et astuces pour gagner du temps et en optimiser l’utilisation; installer quelques logiciels indispensables pour se faciliter la vie.

Avec le soutien de la Conférence des Financeurs du CD52

sur inscription

Pour tous publics .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Atelier numérique L’informatique ? Plus simple qu’il n’y paraît ! Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres