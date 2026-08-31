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Atelier numérique L’informatique ? Plus simple qu’il n’y paraît ! Langres

vendredi 23 octobre 2026 · Langres

Atelier numérique L’informatique ? Plus simple qu’il n’y paraît ! Langres

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Adresse
Médiathèque Marcel-Arland
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Atelier numérique L’informatique ? Plus simple qu’il n’y paraît !

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Tout public
Vous débutez avec l’ordinateur ou souhaitez simplement gagner en efficacité ? Cet atelier est fait pour vous ! Au menu découvrir de façon simple le fonctionnement de son ordinateur; dénicher des truc et astuces pour gagner du temps et en optimiser l’utilisation; installer quelques logiciels indispensables pour se faciliter la vie.
Avec le soutien de la Conférence des Financeurs du CD52

sur inscription
Pour tous publics   .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00  bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Atelier numérique L’informatique ? Plus simple qu’il n’y paraît ! Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres

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