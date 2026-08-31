Atelier numérique L’informatique ? Plus simple qu’il n’y paraît ! Langres
vendredi 23 octobre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Atelier numérique L’informatique ? Plus simple qu’il n’y paraît !
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Tout public
Vous débutez avec l’ordinateur ou souhaitez simplement gagner en efficacité ? Cet atelier est fait pour vous ! Au menu découvrir de façon simple le fonctionnement de son ordinateur; dénicher des truc et astuces pour gagner du temps et en optimiser l’utilisation; installer quelques logiciels indispensables pour se faciliter la vie.
Avec le soutien de la Conférence des Financeurs du CD52
sur inscription
Pour tous publics .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Atelier numérique L’informatique ? Plus simple qu’il n’y paraît ! Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres
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