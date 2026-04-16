Langres

Visite thématique à Langres Le quartier canonial, une ville dans la ville

Rendez-vous devant la Cathédrale Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Tout public

Au cœur de la cité, le quartier canonial dévoile un monde à part, façonné par la puissance des évêques de Langres et la vie des chanoines. Entre la cathédrale, le cloître, l’hôpital, le four, le palais épiscopal ou encore les maisons canoniales, chaque pierre raconte une organisation savante et une vie quotidienne méconnue. Grâce à des accès privilégiés passage insolite du cloître, maison canoniale côté privé… laissez-vous guider dans les coulisses de ce quartier d’exception. Une immersion au cœur d’un Langres secret, entre pouvoir, foi et intimité. .

Rendez-vous devant la Cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67 langres@attractivite52.fr

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L’événement Visite thématique à Langres Le quartier canonial, une ville dans la ville Langres a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne