Visite thématique à Langres Le quartier canonial, une ville dans la ville Langres
Visite thématique à Langres Le quartier canonial, une ville dans la ville Langres samedi 12 septembre 2026.
Langres
Visite thématique à Langres Le quartier canonial, une ville dans la ville
Rendez-vous devant la Cathédrale Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Tout public
Au cœur de la cité, le quartier canonial dévoile un monde à part, façonné par la puissance des évêques de Langres et la vie des chanoines. Entre la cathédrale, le cloître, l’hôpital, le four, le palais épiscopal ou encore les maisons canoniales, chaque pierre raconte une organisation savante et une vie quotidienne méconnue. Grâce à des accès privilégiés passage insolite du cloître, maison canoniale côté privé… laissez-vous guider dans les coulisses de ce quartier d’exception. Une immersion au cœur d’un Langres secret, entre pouvoir, foi et intimité. .
Rendez-vous devant la Cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67 langres@attractivite52.fr
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L’événement Visite thématique à Langres Le quartier canonial, une ville dans la ville Langres a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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