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Atelier numérique : Optimiser son organisation interne, Communauté de Communes de Mussidan (CCICP), Mussidan

lundi 26 octobre 2026 · Communauté de Communes de Mussidan (CCICP) · Mussidan

Atelier numérique : Optimiser son organisation interne, Communauté de Communes de Mussidan (CCICP), Mussidan

Informations pratiques

Début
lundi 26 octobre 2026
Fin
lundi 26 octobre 2026
Lieu
Communauté de Communes de Mussidan (CCICP)
Adresse
2 Rue du Périgord, 24400 Mussidan
Ville
24400 Mussidan
Département
Dordogne
Tarif
Entrée libre, sur inscription

Atelier numérique : Optimiser son organisation interne Lundi 26 octobre, 09h30 Communauté de Communes de Mussidan (CCICP) Dordogne

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-26T09:30:00+01:00 – 2026-10-26T16:00:00+01:00
Fin : 2026-10-26T09:30:00+01:00 – 2026-10-26T16:00:00+01:00

#5 Optimiser son organisation interne

Programme de la matinée :

Comprendre les enjeux de l’organisation interne dans une petite structure et découvrir les outils numériques et méthodes pratiques pour améliorer la productivité.

Programme de l’après midi :

Découvrez comment optimiser l’organisation interne de votre entreprise grâce à l’intelligence artificielle -IA-.
En partenariat avec Digital Valley.

Lieu : Communauté de Communes de Mussidan, 2 Rue du Périgord, 24400 Mussidan
Contact :
Lucie Berthon : 06.13. 60.69.37
mail :economie@pays-isle-perigord.com

Communauté de Communes de Mussidan (CCICP) 2 Rue du Périgord, 24400 Mussidan Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/22RHjspcCAqthJT3A »}] [{« link »: « mailto:economie@pays-isle-perigord.com »}]
Comprendre les enjeux de l’organisation interne, découvrir les outils numériques, l’IA et les méthodes pratiques pour améliorer sa productivité et gérer son entreprise au quotidien.

Pays de l’Isle en Périgord – Lucie Berthon

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