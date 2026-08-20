Atelier numérique : Optimiser son organisation interne, Communauté de Communes de Mussidan (CCICP), Mussidan
lundi 26 octobre 2026 · Communauté de Communes de Mussidan (CCICP) · Mussidan
Informations pratiques
Atelier numérique : Optimiser son organisation interne Lundi 26 octobre, 09h30 Communauté de Communes de Mussidan (CCICP) Dordogne
Entrée libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-26T09:30:00+01:00 – 2026-10-26T16:00:00+01:00
Fin : 2026-10-26T09:30:00+01:00 – 2026-10-26T16:00:00+01:00
#5 Optimiser son organisation interne
Programme de la matinée :
Comprendre les enjeux de l’organisation interne dans une petite structure et découvrir les outils numériques et méthodes pratiques pour améliorer la productivité.
Programme de l’après midi :
Découvrez comment optimiser l’organisation interne de votre entreprise grâce à l’intelligence artificielle -IA-.
En partenariat avec Digital Valley.
Lieu : Communauté de Communes de Mussidan, 2 Rue du Périgord, 24400 Mussidan
Contact :
Lucie Berthon : 06.13. 60.69.37
mail :economie@pays-isle-perigord.com
Communauté de Communes de Mussidan (CCICP) 2 Rue du Périgord, 24400 Mussidan Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/22RHjspcCAqthJT3A »}] [{« link »: « mailto:economie@pays-isle-perigord.com »}]
Comprendre les enjeux de l’organisation interne, découvrir les outils numériques, l’IA et les méthodes pratiques pour améliorer sa productivité et gérer son entreprise au quotidien.
Pays de l’Isle en Périgord – Lucie Berthon
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