Atelier numérique : Optimiser son organisation interne, Communauté de Communes de Mussidan (CCICP), Mussidan

Informations pratiques

Atelier numérique : Optimiser son organisation interne Lundi 26 octobre, 09h30 Communauté de Communes de Mussidan (CCICP) Dordogne

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-26T09:30:00+01:00 – 2026-10-26T16:00:00+01:00

Fin : 2026-10-26T09:30:00+01:00 – 2026-10-26T16:00:00+01:00

#5 Optimiser son organisation interne

Programme de la matinée :

Comprendre les enjeux de l’organisation interne dans une petite structure et découvrir les outils numériques et méthodes pratiques pour améliorer la productivité.

Programme de l’après midi :

Découvrez comment optimiser l’organisation interne de votre entreprise grâce à l’intelligence artificielle -IA-.

En partenariat avec Digital Valley.

Lieu : Communauté de Communes de Mussidan, 2 Rue du Périgord, 24400 Mussidan

Contact :

Lucie Berthon : 06.13. 60.69.37

mail :economie@pays-isle-perigord.com

Communauté de Communes de Mussidan (CCICP) 2 Rue du Périgord, 24400 Mussidan Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/22RHjspcCAqthJT3A »}] [{« link »: « mailto:economie@pays-isle-perigord.com »}]

Comprendre les enjeux de l’organisation interne, découvrir les outils numériques, l’IA et les méthodes pratiques pour améliorer sa productivité et gérer son entreprise au quotidien.

Pays de l’Isle en Périgord – Lucie Berthon