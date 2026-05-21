Atelier numérique Orange Maison de quartier La Bellangerais Rennes 2 – 30 juin, les mardis Ille-et-Vilaine

️Gratuit, sur inscription

Que vous soyez débutant ou expert, Orange propose une gamme variée d’ateliers adaptés à tous les niveaux, afin de vous sensibiliser et de vous initier aux usages numériques sur smartphone.

Que vous soyez débutant ou expert, Orange propose une gamme variée d’ateliers adaptés à tous les niveaux, afin de vous sensibiliser et de vous initier aux usages numériques sur smartphone.

Thématiques abordées :

– Débuter avec son appareil,

– Découvrir les réseaux sociaux,

– Éviter les arnaques en ligne,

– Sécuriser ses données personnelles,

– Mieux comprendre les usages numériques des adolescents,

– Introduction à l’Intelligence Artificielle…

Venez avec votre smartphone !

Atelier destiné aux personnes de 50 ans et +

Tous les mardis de JUIN (du 2 au 30 juin) de 10h30 à 12h

Maison de quartier la Bellangerais

️Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-02T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-30T12:00:00.000+02:00

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0299272110

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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