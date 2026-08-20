AGENDA · Auch
Atelier numérique – Premiers clics, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
jeudi 26 novembre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
Atelier numérique – Premiers clics Jeudi 26 novembre, 14h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T14:00:00+01:00 – 2026-11-26T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-26T14:00:00+01:00 – 2026-11-26T16:00:00+01:00
Atelier pour les débutants
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie
Faites vos premiers pas sur ordinateur et découvrez les bases pour l’utiliser facilement au quotidien.
À voir aussi à Auch (Gers)
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