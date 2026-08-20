Atelier numérique – Premiers clics, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Atelier numérique – Premiers clics Jeudi 26 novembre, 14h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T14:00:00+01:00 – 2026-11-26T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-26T14:00:00+01:00 – 2026-11-26T16:00:00+01:00

Atelier pour les débutants

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie

Faites vos premiers pas sur ordinateur et découvrez les bases pour l’utiliser facilement au quotidien.