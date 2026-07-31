Atelier numérique Programmation d’un jeu vidéo (jeune public) Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Pierre FANLAC · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Atelier numérique Programmation d’un jeu vidéo (jeune public)
Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Programmation d’un jeu vidéo.
De 10 à 14 ans, sur inscription. .
Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
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English :
L’événement Atelier numérique Programmation d’un jeu vidéo (jeune public) Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux
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