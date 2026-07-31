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Atelier numérique Programmation d’un jeu vidéo (jeune public) Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Pierre FANLAC · Périgueux

Atelier numérique Programmation d’un jeu vidéo (jeune public) Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Pierre FANLAC
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Atelier numérique Programmation d’un jeu vidéo (jeune public)

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Programmation d’un jeu vidéo.

De 10 à 14 ans, sur inscription.   .

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English :

L’événement Atelier numérique Programmation d’un jeu vidéo (jeune public) Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux

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