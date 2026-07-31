Atelier numérique Programmation d’un jeu vidéo (jeune public) Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Atelier numérique Programmation d’un jeu vidéo (jeune public)

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Programmation d’un jeu vidéo.

De 10 à 14 ans, sur inscription. .

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English :

L’événement Atelier numérique Programmation d’un jeu vidéo (jeune public) Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux