Atelier numérique Rendre l’environnement numérique accessible à tous Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux
mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque Pierre FANLAC · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Atelier numérique Rendre l’environnement numérique accessible à tous
Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07
Cet atelier, proposé à la médiathèque Pierre Fanlac, offre un espace d’initiation et de pratique autour des outils numériques et des technologies d’apprentissage informatique. .
Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
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English :
L’événement Atelier numérique Rendre l’environnement numérique accessible à tous Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux
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