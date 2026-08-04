Atelier numérique Rendre l’environnement numérique accessible à tous Médiathèque Pierre FANLAC Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Atelier numérique Rendre l’environnement numérique accessible à tous

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 10:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07

Cet atelier, proposé à la médiathèque Pierre Fanlac, offre un espace d’initiation et de pratique autour des outils numériques et des technologies d’apprentissage informatique. .

Médiathèque Pierre FANLAC 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English :

L’événement Atelier numérique Rendre l’environnement numérique accessible à tous Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux