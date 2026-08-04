Rencontres gourmandes Apisphère Office de Tourisme Destination Périgueux Périgueux
jeudi 6 août 2026 · Office de Tourisme Destination Périgueux · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Rencontres gourmandes Apisphère
Office de Tourisme Destination Périgueux 9 bis Place du Coderc Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 11:00:00
fin : 2026-08-06 13:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Il était une fois… Apisphère
Apisphère, c’est l’histoire de deux jeunes passionnés par les abeilles, les bons produits et leur région. Ils souhaitent faire découvrir au plus grand nombre, des produits issus et dérivés de la ruche, à la fois sucrés et salés, de grande qualité et surtout uniques ! .
Office de Tourisme Destination Périgueux 9 bis Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
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English :
L’événement Rencontres gourmandes Apisphère Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux
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