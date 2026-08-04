Rencontres gourmandes Apisphère Office de Tourisme Destination Périgueux Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Rencontres gourmandes Apisphère

Office de Tourisme Destination Périgueux 9 bis Place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 11:00:00

fin : 2026-08-06 13:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Il était une fois… Apisphère

Apisphère, c’est l’histoire de deux jeunes passionnés par les abeilles, les bons produits et leur région. Ils souhaitent faire découvrir au plus grand nombre, des produits issus et dérivés de la ruche, à la fois sucrés et salés, de grande qualité et surtout uniques ! .

Office de Tourisme Destination Périgueux 9 bis Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

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English :

L’événement Rencontres gourmandes Apisphère Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux