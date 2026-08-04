UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Périgueux

Lecture à voix haute Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

mardi 4 août 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux

Lecture à voix haute Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Pierre Fanlac
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Lecture à voix haute

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Animation Lecture à voix haute, venez avec vos textes préférés pour les lire ensemble.
A l’espace littératures, gratuit.   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lecture à voix haute Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux

À voir aussi à Périgueux (Dordogne)