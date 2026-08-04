AGENDA · Périgueux
Lecture à voix haute Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
mardi 4 août 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Lecture à voix haute
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Animation Lecture à voix haute, venez avec vos textes préférés pour les lire ensemble.
A l’espace littératures, gratuit. .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45
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English :
L’événement Lecture à voix haute Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux
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