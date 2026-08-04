Lecture à voix haute Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Lecture à voix haute

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Animation Lecture à voix haute, venez avec vos textes préférés pour les lire ensemble.

A l’espace littératures, gratuit. .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45

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English :

L’événement Lecture à voix haute Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux