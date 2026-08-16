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Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue Autun

jeudi 3 décembre 2026 · Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue · Autun

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue
Adresse
Centre de Ressources Numériques
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Autun

Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions

Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue Centre de Ressources Numériques Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 14:00:00
fin : 2026-12-03 16:00:00

Date(s) :
2026-12-03

Une question sur votre ordinateur ou votre smartphone ?
Que vous rencontriez un problème, souhaitiez apprendre une nouvelle fonctionnalité ou simplement gagner en autonomie, cet atelier est fait pour vous !   .

Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue Centre de Ressources Numériques Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74 

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English : Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions

L’événement Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions Autun a été mis à jour le 2026-08-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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