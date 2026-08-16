Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue Autun

Informations pratiques

Autun

Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions

Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue Centre de Ressources Numériques Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 14:00:00

fin : 2026-12-03 16:00:00

Date(s) :

2026-12-03

Une question sur votre ordinateur ou votre smartphone ?

Que vous rencontriez un problème, souhaitiez apprendre une nouvelle fonctionnalité ou simplement gagner en autonomie, cet atelier est fait pour vous ! .

Rue des Maquis Autunois Morvan, ZA de Bellevue Centre de Ressources Numériques Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74

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English : Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions

L’événement Atelier numérique Smartphones et PC, venez avec vos questions Autun a été mis à jour le 2026-08-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)