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Atelier numérique, Tiers-lieu numérique « Espace N’Co », Oulchy-le-Château

Atelier numérique, Tiers-lieu numérique « Espace N’Co », Oulchy-le-Château

Atelier numérique, Tiers-lieu numérique « Espace N’Co », Oulchy-le-Château mardi 28 avril 2026.

Lieu : Tiers-lieu numérique "Espace N'Co"

Adresse : 17 rue potel 02210 oulchy-le-Château

Ville : 02210 Oulchy-le-Château

Département : Aisne

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Tarif : sur inscription

Atelier numérique Mardi 28 avril, 15h30 Tiers-lieu numérique « Espace N’Co » Aisne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T15:30:00+02:00 – 2026-04-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T15:30:00+02:00 – 2026-04-28T18:00:00+02:00

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