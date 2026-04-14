Atelier numérique, Tiers-lieu numérique « Espace N’Co », Oulchy-le-Château
Atelier numérique, Tiers-lieu numérique « Espace N’Co », Oulchy-le-Château mardi 28 avril 2026.
Atelier numérique Mardi 28 avril, 15h30 Tiers-lieu numérique « Espace N’Co » Aisne
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T15:30:00+02:00 – 2026-04-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T15:30:00+02:00 – 2026-04-28T18:00:00+02:00
Tiers-lieu numérique « Espace N’Co » 17 rue potel 02210 oulchy-le-Château Oulchy-le-Château 02210 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323556523 »}]
Créer, enregistrer, organiser ses documents
À voir aussi à Oulchy-le-Château (Aisne)
- Sensibilisation aux outils numériques pour les personnes en situation de handicap, Tiers-lieu numérique « Espace N’Co », Oulchy-le-Château 21 avril 2026
- Couture numérique, Tiers-lieu numérique « Espace N’Co », Oulchy-le-Château 30 avril 2026
- La butte Chalmont à VTT Oulchy-le-Château Aisne 1 mai 2026
- Atelier couture, Tiers-lieu numérique « Espace N’Co », Oulchy-le-Château 21 mai 2026
- Atelier numérique, Tiers-lieu numérique « Espace N’Co », Oulchy-le-Château 26 mai 2026