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Couture numérique, Tiers-lieu numérique « Espace N’Co », Oulchy-le-Château

Couture numérique, Tiers-lieu numérique « Espace N’Co », Oulchy-le-Château

Couture numérique, Tiers-lieu numérique « Espace N’Co », Oulchy-le-Château jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Tiers-lieu numérique "Espace N'Co"

Adresse : 17 rue potel 02210 oulchy-le-Château

Ville : 02210 Oulchy-le-Château

Département : Aisne

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : sur inscription

Couture numérique Jeudi 30 avril, 14h30 Tiers-lieu numérique « Espace N’Co » Aisne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T14:30:00+02:00 – 2026-04-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T14:30:00+02:00 – 2026-04-30T17:00:00+02:00

Tiers-lieu numérique « Espace N’Co » 17 rue potel 02210 oulchy-le-Château Oulchy-le-Château 02210 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323556523 »}]
Couture et broderie numérique

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