Atelier numérique : Whatsapp, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes
Atelier numérique : Whatsapp, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes mercredi 22 avril 2026.
Atelier numérique : Whatsapp Mercredi 22 avril, 14h30 Maison de quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Dans cet atelier, vous apprendrez à vous servir de l’application Whatsapp : appel vidéo, ajout de contact, envoi et téléchargement de photos, etc.
Mercredi 22 AVRIL 2026 de 14H30 à 16H30
Maison de Quartier Bellangerais
️Gratuit
Sur inscription à l’accueil ou au 02 99 27 21 10
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299272110 »}]
Dans cet atelier, vous apprendrez à vous servir de l’application Whatsapp : appel vidéo, ajout de contact, envoi et téléchargement de photos, etc.
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