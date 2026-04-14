Atelier numérique : Whatsapp, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes

Atelier numérique : Whatsapp Mercredi 22 avril, 14h30 Maison de quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Dans cet atelier, vous apprendrez à vous servir de l’application Whatsapp : appel vidéo, ajout de contact, envoi et téléchargement de photos, etc.

Mercredi 22 AVRIL 2026 de 14H30 à 16H30

Maison de Quartier Bellangerais

️Gratuit

Sur inscription à l’accueil ou au 02 99 27 21 10

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299272110 »}]

Dans cet atelier, vous apprendrez à vous servir de l’application Whatsapp : appel vidéo, ajout de contact, envoi et téléchargement de photos, etc.